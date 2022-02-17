Джакарта, 17 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время выступления на открытии заседания G20, что «зима» наступила, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Как я сказал на ежегодном собрании Всемирного банка МВФ в 2018 году, зима приближается. И сейчас действительно наступила суровая зима», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

В это время практически все страны мира с трудом оправляются от последствий пандемии. Джоко Видодо подчеркнул, что сейчас не время для стран создавать новые трения, которые мешают восстановлению мира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в нынешней ситуации с пандемией странам мира не время поддерживать соперничество друг с другом.