Кемерово, 17 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 2022 года жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретается за счёт денежного сертификата. Его размер — до 1,4 млн рублей. Жильё можно купить на любой территории региона.

Образование42.рф Сертификат

«Получить сертификаты могут ребята старше 23 лет, включённые в список детей-сирот и нуждающихся в обеспечении жильем, — прокомментировала министр образования области Софья Балакирева. — При этом кандидату необходимо быть трудоустроенным не менее шести месяцев до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья».

На сертификаты в текущем году из областного бюджета выделено 100 млн рублей.