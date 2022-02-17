Чебоксары, 17 февраля 2022, 11:39 — REGNUM В Чувашии не планируют использовать административный механизм для объединения городов Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения республики. Но при этом власти намерены использовать агломерационный принцип для включения в федеральные программы и ускоренного развития территорий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 февраля глава Чувашии Олег Николаев, отчитываясь перед депутатами о работе правительства в 2021 году.
Руководитель республики на сессии Госсовета Чувашии ответил на вопрос об объединении городов.
Он пояснил, что правительством России принимаются решения по синхронизации различных проектов, форм поддержки и повышения эффективности использования бюджетных средств:
В качестве одного из примеров он привёл федеральный проект «Города большой возможности», который предусматривает агломерационный подход в развитии территорий через создание единой инфраструктуры.
Напомним, в октябре 2020 года Олег Николаев заявил, что решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года в Чувашии прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев — «за». Объединение не состоялось.
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