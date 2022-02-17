Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили 1759 случаев заражения коронавирусом, выписаны по выздоровлении 322 пациента. В стационары за прошлый день госпитализированы 211 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 17 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 134 031 случая. Выздоровели 99 163 пациента, скончались 5060 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области полностью завершившими первичную вакцинацию от коронавируса числятся более 716 тыс. человек.

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