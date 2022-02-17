Москва, 17 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Около 20% университетов в России находятся на удалённом формате обучения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM На «дистанте»

«Ничто не заменит очное обучение. Сегодня, несмотря на все сложности, а ситуация настолько неоднородная в разных субъектах — мы имеем ситуацию, что 80% университетов осуществляют деятельность в очном или смешанном формате — то есть это когда часть очно, часть удаленно. 20% — они полностью в удаленном формате», — сказал Фальков.

При этом, по его словам, 70% студентов получают образование «в очном или смешанном формате».