Иркутск, 17 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На 1 февраля 2022 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поголовье птицы увеличилось на 2,4%, овец и коз — на 0,2%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

Отмечается также, что наличие крупного рогатого скота уменьшилось на 2,2% (из него коров — на 1,2%), свиней — на 4,0%. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,2% больше, чем в январе 2021 г., молока меньше на 2,9%, яиц — 3,0%. Доля хозяйств населения и фермеров в общем производстве молока составила 41,4%, мяса — 16,3, яиц — 4,0%; сельхозорганизаций — соответственно 58,6, 83,7, 96,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2021 года в хозяйствах всех категорий Иркутской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) увеличилось на 3,5%, а поголовье коров выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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