Хартум, , 11:37 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись на трассе в суданской провинции Северный Кордофан. Об этом 17 февраля сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление местной дорожной полиции.

Судан Mohammed Wd Muna

По последним данным, в результате аварии погибли 10 человек и не менее 30 человек получили ранения.

По данным журналистов издания, причиной аварии стало превышение скорости водителем одного из автобусов.

«10 человек погибли и еще 30 получили ранения различной степени тяжести на дороге Хартум-Эль-Фашер в районе Бара штата Северный Кордофан. Причиной инцидента стало превышение скорости, приведшее к столкновению, после которого один из автобусов перевернулся», — сообщили в провинции Судана.