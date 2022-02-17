Москва, , 11:33 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением начислять молодым людям стартовый капитал, пишет 17 февраля газета «Известия» со ссылкой на документ РСПП «Об инициативах по развитию пенсионного рынка».

Подсчет пенсии 24rus.ru

В РСПП полагают, что пенсионный капитал для работающей молодёжи в добровольной пенсионной системе должен составить 10 тыс. рублей. Предполагается, что такой взнос будет мотивировать молодых людей к пенсионным отчислениям.

Председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков пояснил, что молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому стоит задача стимулировать их к этому.

ИА REGNUM сообщало ранее, 28% жителей России заявили, что намерены по достижении пенсионного возраста работать и жить на зарплату.

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