Суд запретил экс-президенту Перу Кучински покидать страну
Лима, 17 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Перуанский суд постановил запретить бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински и двум бывшим министрам покидать Перу на 12 месяцев. Об этом пишет агентство EFE.
Freedomboy18
Педро Пабло Кучински
Решение было принято в рамках расследования дела, связанного с компанией Odebrecht.
Расследование касается предполагаемых актов коррупции при реализации проекта «Межокеанская магистраль IIRSA Sur Перу-Бразилия».