Лима, 17 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Перуанский суд постановил запретить бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински и двум бывшим министрам покидать Перу на 12 месяцев. Об этом пишет агентство EFE.

Freedomboy18 Педро Пабло Кучински

Решение было принято в рамках расследования дела, связанного с компанией Odebrecht.

Расследование касается предполагаемых актов коррупции при реализации проекта «Межокеанская магистраль IIRSA Sur Перу-Бразилия».