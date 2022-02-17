Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 3621 новый случай заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3746 тестов. Госпитализировали за прошедший день 422 носителя коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 418 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 17 февраля всего зарегистрировано 84 250 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 073 пациента, скончались 1679 человек. За сутки больничный закрыли 3202 пациента, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат.

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