Уфа, , 11:33 — REGNUM На 18,4% вырос объем вводимого жилья в прошлом году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства

Строительство жилья в Петербурге Gov.spb.ru

Сообщается, что в 2021 году в Башкирии было введено 2,9 млн кв. метров, это на 18,4% больше, чем в 2020 году. По вводу в действие жилых домов Башкирия занимает седьмое место среди субъектов РФ и второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

«Учитывая, что к 2030 году республика планирует вводить не менее 4 млн кв. м, мы параллельно ведем работу по строительству инженерных сетей, социальных объектов, чтобы граждане нашей республики проживали в более комфортных условиях», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова.

Отмечается, что в структуре жилищного строительства доля жилья, которое было построено жителями за свой счет либо с помощью кредитов, составила 61,1%. Граждане возвели собственных жилых домов общей площадью жилых помещений 1781 тысяч кв. метров. Застройщики Башкирии в прошлом году ввели 1125 тыс. кв. метров жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что не менее 25 проблемных объектов намерены сдать в 2022 году в Башкирии благодаря механизмам фонда развития территории.