Томск, 17 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Следователи в Томске организовали проверку по факту обнаружения тела женщины в районе Коммунального моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Труп без видимых признаков насильственной смерти был найден 17 февраля. На месте в настоящее время работают сотрудники СО по Кировскому району.

«Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза тела на предмет установления причины смерти, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность погибшей», — отметили в управлении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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