Чита, , 11:26 — REGNUM Конькобежцы Читы и их тренер приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпийских играх. Подробности 17 февраля сообщает пресс-служа правительства региона.

WhatsApp Image 2022-02-17 at 10.10.50 Правительство Забайкальского края

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Хотелось бы пожелать удачи, я с ними многими знаком. Некоторые из спортсменов — мои ровесники, мы с ними встречались на Кубке Сибири и Дальнего Востока. На соревнованиях вместе бегали. Я думаю, у ребят все получится. Не нужно обращать ни на кого внимания», — пояснил тренер по конькобежному спорту Семён Чернышов.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю старта Олимпийских игр в Пекине, исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин 4 февраля объявил флешмоб в поддержку сборной России.

Жителям Забайкалья предложено снять на видео, как они катаются на лыжах, коньках, санках или играют в хоккей, а также любые другие зимние виды спорта, разместив контент в соцсетях с пожеланием удачи российским спортсменам под хэштегом #ROCyouagain.

В акции уже приняли участие забайкальские фигуристы, хоккеисты и их тренеры.

Читайте также: Забайкальские хоккеисты поддержали олимпийский флешмоб

Читайте также: Забайкальские тренеры и спортсмены поддержали олимпийский флешмоб

Читайте также: В Забайкалье стартовал флешмоб в поддержку олимпийских спортсменов