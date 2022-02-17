Канберра, 17 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Австралии решило включить все структуры ХАМАС — включая и его политическое, а не только военное крыло — в список террористических организаций. Об этом сообщают «Вести Израиль» 17 февраля.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

Решение Австралии одобрили в Израиле. По словам премьер-министра страны Нафтали Беннета, это предоставляет собой очередной важный шаг в глобальной войне с терроризмом.

По австралийским законам, членство в террористической организации, а также ее финансовая и иная поддержка, караются тюремным заключением на срок до 25 лет.