Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. АО «Невский экологический оператор» построит пять заводов по переработке мусора за 696 млн рублей. Соответствующая закупка была опубликована 15 февраля на платформе ООО «Интер РАО — Центр управления закупками».

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Компания выберет подрядчика, готового взять на себя строительство пяти комплексов по переработке мусора, на конкурсной основе. На сегодняшний день идёт приём заявок на участие.

АО «Невский региональный оператор» стал единым для Петербурга в связи с проведением «мусорной» реформы с 1 января 2022 года. Теперь компания планирует увеличить свои возможности по переработке отходов с помощью строительства новых комплексов по переработке. Планируется, что общая мощность пяти заводов составит не менее трёх тысяч тонн в год.

Приём заявок завершится 21 февраля 2022 года. Позднее будет выбран подрядчик, которые возьмёт на себя обозначенные в закупке задачи.