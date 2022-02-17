Москва, 17 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Тот факт, что жители РФ при покупках в интернете стали тратить меньше на приобретение продуктов питания, связано с повышением доступности доставки и развитием конкуренции на этом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Снижение среднего чека покупки продуктов питания связано не только с большей экономностью жителей России, но и повышением доступности доставки и конкуренцией на этом рынке, побуждающей привлекать потребителей дешевой или даже бесплатной доставкой, — сказал Цыганов. — Соответственно, граждане РФ стали заказывать небольшие объемы товаров, которые раньше были нецелесообразны из-за стоимости доставки. Часть спроса переместилась в магазины у дома, которые привлекают потребителей особой (фермерской, экологически чистой и прочей) продукцией, акциями и скидками, что также учитывается статистикой продаж».

В дальнейшем, как пояснил Цыганов, в конкурентной борьбе выживут сильнейшие службы доставки.

«Предстоит консолидация рынка, что еще раз скорректирует условия доставки уже в сторону повышения ее стоимости и повышения среднего чека, как это уже произошло на рынке такси», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что кардинальные изменения в российской сфере интернет-покупок зависят в первую очередь от возможного продления коронавирусных ограничений.