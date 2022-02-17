Калуга, 17 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калужской области будет способствовать соглашение, которое подписали 16 февраля в Москве губернатор Владислав Шапша и генеральный директор публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Подписание соглашения о модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Согласно документу, в Калужской области планируется минимум вдвое сократить количество мусора, который захоранивается на полигонах, а также увеличить объемы глубокой высокотехнологичной переработки отходов.

Ежегодно в регионе образуется свыше 400 тыс. тонн отходов, действует пять сортировочных комплексов, осуществляющих сортировку 99,4% отходов, при этом только от 10 до 15% отбираются для вторичной переработки, а порядка 85−90% направляется на захоронение на полигоны.