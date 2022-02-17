Кишинёв, , 11:24 — REGNUM Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКиС) Молдавии начал создавать структуры, которые будут работать параллельно с действующим правительством. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV Moldova исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовим теневое правительство, тех людей, которые будут параллельно работать по министерствам, мониторить их деятельность. По ряду министерств это уже запущено», — сообщил Батрынча.

Он рассказал, что структуры оппозиции уже начали отслеживать деятельность министерств, анализировать их ошибки и разрабатывать методы для их исправления. Также готовится кадровый резерв для того, чтобы подготовится к приходу БКиС во власть.

По мнению представителя оппозиции, действующая власть долго не удержится, так как потеряла доверие населения.

Стоит отметить, что ранее БКиС объявил о создании широкой коалиции — «Национальной оппозиционной платформы». В ней планируется объединить все патриотические силы в стране.

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