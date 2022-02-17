Кишинёв, 17 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКиС) Молдавии начал создавать структуры, которые будут работать параллельно с действующим правительством. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV Moldova исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы готовим теневое правительство, тех людей, которые будут параллельно работать по министерствам, мониторить их деятельность. По ряду министерств это уже запущено», — сообщил Батрынча.

Он рассказал, что структуры оппозиции уже начали отслеживать деятельность министерств, анализировать их ошибки и разрабатывать методы для их исправления. Также готовится кадровый резерв для того, чтобы подготовится к приходу БКиС во власть.

По мнению представителя оппозиции, действующая власть долго не удержится, так как потеряла доверие населения.

Стоит отметить, что ранее БКиС объявил о создании широкой коалиции — «Национальной оппозиционной платформы». В ней планируется объединить все патриотические силы в стране.