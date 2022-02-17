Берлин, 17 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Украинская сторона уже в ближайшее время ждёт от Берлина созыва саммита в «нормандском формате». Об этом в интервью, опубликованном в газетах немецкой медиагруппы Funke заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы ожидаем от канцлера Шольца созыва саммита в «нормандском формате» на высшем уровне в ближайшие недели», — заявил украинский дипломат.

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Также посол призвал федеральное правительство проявить большую приверженность. По его словам, Германия должна поддерживать Украину оружием и экономической помощью, не боясь России.

По его словам, на данный момент главным является необходимость избежать войны в Европе.

«Украинцы ждут, что после визита Шольца в Москву дипломатия со стороны Германии будет не только динамичной, но и прежде всего принесёт конкретные результаты», — отметил Мельник.

Он также уверен, что пришло время «предъявить ультиматум» президенту РФ Владимиру Путину и «потребовать от него немедленно отдать приказ о выводе своих войск и прекратить подготовку к войне».

«Иначе для России как страны и лично господина Путина произойдёт настоящий Армагеддон», — добавил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередная встреча политсоветников «нормандской четвёртки», которая состоялась 11 февраля в Берлине, завершилась безрезультатно. Он отметил, что участники переговоров не смогли прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Такие оплошности и неточности «ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов».

При этом власти Германии считают «нормандский формат» урегулирования ситуации в Донбассе актуальным. Официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн считает, что «он очень даже живой».