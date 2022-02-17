Бейрут, 17 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Лидер ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла записал видеообращение к сторонникам движения, в ходе которого рассказал о планах будущей войны с Израилем. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

Worldbulletin.net Хасан Насралла — лидер ливанской «Хезболлы»

По данным журналистов, глава «Хезболлы» рассказал о разработке новых ракет и беспилотников, которые были созданы при участии «экспертов из Исламской Республике Иран».

«Мы можем переоборудовать тысячи наших ракет в высокоточные боеприпасы. Мы давно производим дроны в Ливане, и, если кто-то хочет их купить — отправьте заказ. Мы начали разработку в ответ на использование противником беспилотных технологий», — заявил Насралла.