Москва, 17 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Основные преимущества цифрового рубля для граждан России — это снижение затрат на операции, а также возможность пользоваться электронным кошельком в режиме офлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Популярность цифрового рубля среди розничных потребителей зависит от того, насколько интенсивно будут рассказывать о его преимуществах. Летом прошлого года только 11% жителей РФ были готовы получать зарплату в цифровых рублях, еще 48% опрошенных затруднились ответить, — сказала Левашенко. — Основные преимущества цифрового рубля для граждан — это снижение затрат на операции (комиссии будут устанавливаться по единым тарифам), возможность пользоваться электронным кошельком в режиме офлайн, а также более высокая сохранность личных средств — к примеру, цифровой рубль не исчезнет, если коммерческий банк, в котором обслуживается клиент, разорится. Кроме того, переводы в цифровых рублях гораздо проще отслеживать, а значит, и вернуть украденные деньги будет легче».

При этом она назвала и основные риски, которые важно предусмотреть при внедрении цифрового рубля в России.

«Они связаны с потенциальным оттоком денег из банков и вероятным снижением ликвидности банковского сектора, низкой готовностью бизнес-структур, а также со сложностями в обеспечении конфиденциальности сделок, — сказала Левашенко. — Кроме того, никто не отменял и обычные риски мошенничества — можно предположить, что с внедрением цифрового рубля существующие схемы обмана также эволюционируют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что введение цифрового рубля позволит Банку России серьезно повысить прозрачность финансовой системы РФ.