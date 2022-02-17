Кострома, , 11:24 — REGNUM В Костроме после посланий, оставленных властям города на снегу, озаботились расчисткой тротуаров. Поручение «оперативно» привести в порядок пешеходные зоны дорожникам дал сити-менеджер областного центра Алексей Смирнов.

Тротуар на одной из главных улиц Костромы — Магистральной Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, надписи на сугробах, адресованные управленцам, появились на улицах Заволжской и Димитрова. Таким образом авторы пристыдили администрацию за качество уборки тротуаров. Оно, несмотря на закупку новой техники и покупку прав на специальную программу по слежке за содержанием объектов городского хозяйства, оставляет желать лучшего даже на главных улицах города. Люди устали «проваливаться на каждом шагу» и обходить тротуары по автомобильным дорогам.

В ночь с 16 на 17 февраля муниципальные организации убрали тротуары на 24 особенно проблемных улицах, в том числе Советской, Симановского, проспекте Мира, Заволжской, Суслова, Малышковском проезде. Сегодня, 17 февраля дорожники расчистят улицу Профсоюзную и Северной правды, Калиновскую, Ивана Сусанина, подъезды к социальным объектам в Давыдовском микрорайоне и второстепенные улицы в Фабричном районе.

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