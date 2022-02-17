Москва, 17 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Дооборудование стартового комплекса на европейском космодроме «Куру» позволит запускать пилотируемые корабли «Союз». Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал 17 февраля в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что России и Европе нужно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Отличной идеей стало бы дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня.

Это позволит европейским астронавтам самостоятельно добираться до Международной космической станции на отработанном и очень надёжном пилотируемом корабле «Союз МС». Эти корабли выводятся столь же надёжными ракетами семейства «Союз-2». Обучить европейский стартовый расчёт могли бы российские специалисты.

«Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полётах», — заявил Рогозин.

Так он прокомментировал публикации о том, что в Европе подумывают о создании собственного корабля для пилотируемых полетов.

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