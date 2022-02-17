Афины , 17 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Частичная отмена принятых в Греции мер по борьбе с пандемией коронавируса, включая ограничения, связанные с развлекательными заведениями, школьными экскурсиями, спортивными площадками и рабочими местами, вступит в силу с 19 февраля, сообщило правительство страны 16 февраля.

Флаг Греции

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Как подтвердил министр здравоохранения Танос Плеврис, Комитет экспертов в области здравоохранения, выполняя просьбу правительства, сообщил о скорой отмене запретов на посещение развлекательных заведений и школьных экскурсий. Посещаемость спортивных арен будет увеличена до 50%, а удаленно работать будет лишь 20% персонала в частном и государственном секторах.

Плеврис сказал, что комитет обсудит конкретные запросы на своем заседании 17 февраля. Подробности об отмене ограничений, указанных выше, будут подробно изложены в правительственном министерском решении, которое ожидается до конца недели, в то время как меры вступят в силу в ближайшую субботу (19 февраля).