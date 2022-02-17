Улан-Удэ, 17 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Бурятии сняты ограничения по режиму работы заведений общепита, а также возобновлена работа ночных клубов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято оперштабом сегодня, 17 февраля.

Pixnio.com Свадьба

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Согласно изменениям, кафе и рестораны смогут возобновить проведение банкетов, свадеб, юбилеев и других мероприятий без ограничений по времени при соблюдении ряда условий. А числе вакцинация сотрудников, наличие QR-кодов у посетителей, рассадка на столом не более четырёх человек и так далее.

При соблюдении аналогичных требований откроются банкетные залы и ночные клубы. Последние могут принимать посетителей из расчёта 1 человек на 4 кв. метра площади заведения.