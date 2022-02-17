Уфа, 17 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Количество рейсов из аэропорта «Уфа» в Геленджик, Анапу и Симферополь намерены увеличить с мая 2022 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Gleb Osokin Аэропорт Уфы

Сообщается, что рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах SSJ100 вместимостью сто кресел и Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Так, из Уфы в Геленджик с 31 мая можно будет улететь по вторникам и пятницам, в Анапу — с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Симферополь — с 31 мая по вторникам и пятницам.

Сообщается, что несовершеннолетние, пенсионеры, молодежь (до 23 лет), инвалиды с детства и первой группы, а также многодетные семьи смогут купить билеты из Уфы в Симферополь по субсидируемым тарифам.