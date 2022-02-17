Москва, 17 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее оргкомитет по подготовке и проведению Национальной технологической олимпиады (НТО). Об этом 17 февраля сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Оргкомитет возглавили замглавы администрации президент Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В состав оргкомитета включены глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а также представители Госдумы, Общественной палаты, ректоры вызов и главы компаний.

«Национальная технологическая олимпиада — это главный социальный лифт для школьников из всех российских регионов, увлекающихся современными технологиями. Победители и призёры разных направлений олимпиады получают право без экзаменов поступить в ведущие российские университеты», — приводит сайт правительства слова Кириенко.