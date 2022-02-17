Севастополь, 17 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сторонник праворадикальный идеологии задержан в Севастополе по подозрению в призывах к насилию по национальному признаку. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

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По данным правоохранителей, житель Севастополя 2001 года рождения разместил в интернете «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей отдельных народов и лиц, объединенных по расовому признаку».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет.