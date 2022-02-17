Барнаул, 17 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Инициатива Минтруда РФ ужесточить правила получения пособия по безработице, как минимум, спорная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции справедливая «Россия — за правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

«С одной стороны, на практике, действительно, бывают ситуации, когда люди встают на биржу труда не для того, чтобы найти работу, а исключительно для получения пособия по безработице. В этом плане обязательное выполнение индивидуального плана поиска работы, как основание для получения пособия, выглядит логичным.

Но с другой стороны, бОльшая то часть безработных не может трудоустроиться потому, что нет подходящих вакансий либо не устраивает предлагаемая зарплата — какой смысл работать, если предлагаемая оплата за труд зачастую меньше, чем размер пособия по безработице?

И здесь мы опять подходим к основной современной российской проблеме — проблеме бедности населения. Главной её причиной (применительно к трудоспособному населению) являются низкие зарплаты — причём, как в государственных, так и во многих коммерческих структурах. И вот эту проблему государство, как раз и должно активно решать. Для госструктур — непосредственно увеличивая оплату труда, для коммерческих — создавая условия и стимулы для ее повышения работодателями».

Как сообщало ИА REGNUM, изменение порядка выплат пособия по безработице предусмотренов концепции новой редакции закона «О занятости населения», разработанной Министерством труда и социальной защиты РФ.

Как сообщает РБК, Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами.

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