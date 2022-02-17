17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 12:10 — REGNUM Брифинг канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина привлек интерес грузинских аналитиков, обративших внимание на прозвучавшие там цифры. «Торговый оборот (между Германией и Россией) в 2021 году составил $57 млрд, немецкие инвестиции в Россию — $21 млрд, российские инвестиции в Германию — $10 млрд. С немецким капиталом в России действуют 4 тысячи компаний. Россия обеспечивает 1/3 потребностей Германии в газе и нефти» — такой краткой информацией о содержании заявлений лидеров двух стран поделился на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик А.С. и предложил коллегам тему для дискуссии.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отсюда нам следует сделать вывод. Исходя из той политики, которую лидеры стран Европы проводят в интересах своих стран. А не той, что нам навязывают», — заметила Е.Л.

«Что вы предлагаете? Сблизиться с Путиным?» — поинтересовался автор поста.

«Ума набраться надо. Принимать политически выигрышные решения, которые могут вывести страну из фазы доведения оккупации до аннексии», — ответила Е.Л.

«Все думают только о себе, в этом и дело», — вступил в беседу С.Б.

«Ничего удивительного в этом нет», — ответил ему автор поста.

«Думаю, и мы так же должны поступать», — заметил С.Б.

«Все ставят собственные интересы приоритетом», — констатировала М.М.

«Естественно, Шольц самаритянином не станет, такого альтруизма от Германии и не требуется», — поддержала обсуждение Р.К.

«А какие инвестиции вложили в Германию русские?» — иронично поинтересовался Г.В.А.

«Знаю одно, что в Германии достаточно много русских продовольственных магазинов, особенно сельскохозяйственной продукции. Мои живут там и часто отвариваются в российских магазинах, там сравнительно дешевые продукты!» — поделился информацией П.Т.

«И в Израиле в российских магазинах продукты сравнительно дешевле…» — поддержала М.Т.

Совместная пресс-конференция канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина Kremlin.ru

«Значит, все понятно. Понятно было с самого начала, и только часть не хотела этого понимать. С умом надо действовать нам как маленькой стране. Понятно, что все исходят из своих интересов. Если бы столько информации было у жителей Абхазии, этого на нашей земле не случилось бы. Народ — большая сила. Украина не спит, и никто не начнет играть мускулами на ее территории. Зеленский сказал свое слово», — пояснила Н.Н.

«Это мы надулись на Россию, столько всего совершила в единоверной Грузии. Понятно. Но исходя из интересов страны и экономических отношений можно же было начать диалог с представителями высоких эшелонов. Может быть, предложили бы нам что-то благоприятное. Или тот путь, что раньше называли евразийским шелковым путем, уже не нужен? Мы маленькая страна, и нам нужно не участие в войне за передел мира, а политика спасения», — написал пользователь Б.С.