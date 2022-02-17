Осло, 17 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Греция активно продвигает синергию и региональные партнерские отношения, основанные на международном праве и Международном морском праве (ЮНКЛОС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас на лекции в Норвежском институте международных отношений в Осло 16 февраля.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Во время своего официального визита в Норвегию Дендиас выступил перед аудиторией на тему «Осуществление Конвенции ООН по морскому праву: Эгейское море и Восточное Средиземноморье в качестве примера». Он говорил о союзах Греции со странами Средиземноморского региона, отказе Турции признать право Греции расширять свои территориальные воды и об угрозах Греции войной, если она это сделает.

«Оспаривание выполнения ЮНКЛОС в Восточном Средиземноморье серьезно влияет на мир и безопасность в нашем регионе», — отметил Дендиас.

Позиция Греции, по его словам, заключается в том, что она готова вести переговоры о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, и, в случае отсутствия соглашения на двусторонней основе, защищать свою позицию в суде.