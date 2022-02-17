Оренбург, 17 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области за неделю (7−13 февраля) отмечено снижение числа заболевших ОРВИ. Максимальное снижение случаев заболевания наблюдается среди школьников в возрасте от семи до 14 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Превышение недельного эпидемического порога зарегистрировано по совокупному населению у граждан старше 15 лет. На Оренбург приходится 42% случаев заболевания ОРВИ от общего количества.

На сегодняшний день из-за высокой заболеваемости ОРВИ карантин действует в 27 школах и четырех детских садах девяти муниципальных образований. Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 48 классах 17 школ в девяти муниципалитетах региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с целью снижения заболеваемости все школы отправляли на карантин. Дети учились дистанционно.