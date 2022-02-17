Саратов, 17 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Энгельсe (Саратовская область) планируется построить ледовый дворец, для которого 24 февраля 2022 года предстоит выбрать подрядчика. Стартует тендер с цены 255 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Заказчиком услуги по возведению объекта спортивной инфраструктуры на улице Садовая, 17В выступает управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района. Средства на оплату работы будут выделены из районного бюджета. Стартовая цена лота — 255 666 987,6 рубля при авансе 20%. Срок окончания работ — 30 июня 2023 года.

Общая площадь здания должна составить 3317,67 кв. м при вместимости — 300 мест. Под строительство определён земельный участок площадью 13 808 кв.м.

Напомним, ранее также стало известно, что на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделят 5 млрд рублей. Помимо этого, к 2024 году в Москве планируется достроить четыре ледовых дворца.