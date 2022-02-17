Москва, 17 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. На бюджет в российские вузы в 2022 году смогут поступить 588 тыс. молодых людей, это на 11,5 тыс. мест больше, чем годом ранее. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тыс. молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тыс. мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что приёмная кампания в вузах России в 2022 году начнётся 20 июня и закончится в августе.

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