Брюссель, 17 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис будет находиться в Брюсселе 17 и 18 февраля для участия в саммите ЕС — Африканский союз. Как сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники, 18 февраля он отправится в Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Африка

Согласно тем же источникам, саммит ЕС с африканскими странами, которому будет предшествовать неофициальная встреча членов Европейского совета для обсуждения последних событий на Украине, направлен на то, чтобы заложить основы для амбициозного партнерства между ЕС и Африкой, которое должно решить весь спектр актуальных проблем — от зеленого перехода и преодоления последствий изменения климата до цифровой трансформации и создания рабочих мест, а также миграции и мобильности.

Стратегический выбор правительства Греции состоит в том, чтобы укрепить отношения со странами Африки к югу от Сахары, что, согласно тем же источникам, уже осуществляется в рамках «вакцинной дипломатии» (Греция уже пожертвовала Африке 3 миллиона доз вакцин). Что касается энергетики и зеленого перехода африканского континента, подчеркивается, что Греция уже играет ключевую роль в качестве моста между Европой и Африкой через Египет.