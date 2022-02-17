Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Медсестра Городского клинико-диагностического центра №1 Санкт-Петербурга, где после обследования органов желудочно-кишечного тракта с применением немедицинского бария погибли семь человек, ставшая одним из фигурантов углового дела, попала под грузовой автомобиль в Ленинградской области. Об этом 17 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый ситуацией. Женщина на время следствия находилась под подпиской о невыезде.

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«Женщина попала под грузовой автомобиль во Всеволожском районе Ленинградской области», — сообщил собеседник агентства, в настоящий момент пострадавшая находится в состоянии комы в больнице.

Напомним, по версии следствия, в ГКДЦ №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, а по некоторым данным восемь, проходивших обследование в центре, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по возбужденному уголовному делу заключены под стражу: главный врач ГКДЦ Евгений Попов, его заместители Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Старшая медсестра была отпущена под подписку о невыезде.