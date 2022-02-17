Москва, 17 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о неприятной ситуации, которая произошла во время съёмки фильма. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Кристина Асмус

Актриса поделилась фотографиями, на которых она плачет. По словам Асмус, её героиня по сценарию должна была сделать эпиляцию в зоне подмышек с помощью восковых полосок, однако из-за нехватки времени «что-то пошло не так». «Я-то думала там просто крем вместо него (воска — ИА REGNUM) нанесли, как мы обычно витаминки вместо таблеток пьём и сок вместо вина», — делится актриса.

«…было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы», — рассказывает о своих ощущениях Асмус. «Сейчас всё выглядит гораздо страшнее… адская боль, жжёт так, что можно сойти с ума, руки трясутся, одежду надеть больно», — призналась она.

Ранее в Сети появился трейлер комедии «Хочу замуж», в которой сыграла Кристина Асмус и Милош Бикович. Премьера фильма состоится 5 марта 2022 года.