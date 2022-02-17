Улан-Удэ, 17 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Социальным службам Бурятии поручено оказать помощь женщине и двум её малолетним детям, которых два года держали в рабстве в Воронежской области. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Как отмечается, власти республики также взяли на контроль расследование обстоятельств происшествия, в следственные органы направлен запрос.

«Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия Юлией Жамбаловой организовано взаимодействие с представителями движения «Альтернатива» для помощи женщине», — отметили в правительстве.

По словам омбудсмена, в настоящее время женщине делают паспорт, затем её отправят домой. С детьми работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, молодая женщина с детьми поехала из деревни в Бурятии в Москву на заработки. Ей предложили работу на ферме в Воронежской области, после чего она оказалась фактически в рабстве. По данным правозащитников, женщину два года насиловали и избивали.