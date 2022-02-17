Иерусалим, 17 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Темпы восстановления израильской экономики после пандемии являются очень высокими, как следует из данных Центрального статистического управления Израиля, опубликованных 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным управления, темп развития экономики Израиля в последнем квартале 2021 года достиг 16,6%. Для сравнения, за весь минувший год он составлял лишь 8,1%.

По приросту ВВП на душу населения Израиль занимает четвертое место в мире (6,3%), уступая Ирландии (13,9%), Великобритании (6,9%) и Франции (6,7%). Но при этом опережает США (5,1%), Германию (2,6%), Японию (2,1%).