Ташкент, 17 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, состоялось внеочередное заседание исполкома Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение заявления Рустама Шаабдурахмонова, написанного по собственному желанию», — говорится в сообщении.

«Выступая на собрании, Шаабдурахманов особо отметил большое внимание, уделяемое за последние годы главой государства физической культуре и спорту, осуществляемые в данной сфере широкомасштабные реформы, создаваемые условия, заслуги в укреплении здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни в нашей стране и поблагодарил за всё это уважаемого президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь, заявление Шаабдурахманова было принято членами Исполкома.

Напомним, что Шаабдурахмонов занимал пост председателя НОК с мая 2019 года.