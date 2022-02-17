Минск, 17 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В четверг, 17 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон под Осиповичами, где проходит этап совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Об этом 17 февраля сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«На полигоне главе государства доложили о ходе учений, расположении совместной группировки войск, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также Лукашенко заслушал доклады о действиях ракетных войск России и Белоруссии и о создании совместной группировки ракетных войск, в состав которой вошли реактивные системы залпового огня «Полонез» и российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Помимо того, отмечается, что затем на полигоне совместной группировкой ракетных войск был произведен электронный пуск ракет и добавляется, что командиры ракетных дивизионов рассказали белорусском лидеру, что и «Полонезы», и «Искандеры» в ходе учений отлично себя зарекомендовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные учения военных России и Белоруссии проинспектирует 17 февраля на полигоне «Осиповичский» белорусский президент Александр Лукашенко.