Чикаго, США, 17 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:118.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 38 очков. В составе «Сакраменто» разыгрывающий Де'Аарон Фокс набрал 33 очка.

«Чикаго» одержал 38-ю победу в 59 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 38-е поражение в 60 играх и идёт на 25-м месте.

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