Чебоксары, 17 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии подрядчик, сорвавший сроки рекультивации свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Канаше, оштрафован на 47,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Речь идёт о свалке ТКО в городе Канаш. В надзорном ведомстве отмечают, что контракт по рекультивации свалки был заключён в апреле 2021 года между городской мэрией и компанией «Вад-промстрой». В прокуратуре добавляют, что стоимость контракта составляла 56 млн рублей, работы должны были завершиться 2 ноября 2021 года.

«Однако в установленный срок контракт не был исполнен, работы были выполнены менее чем на треть от установленных», — говорится в сообщении.

По данному факту межрайонная прокуратура возбудила в отношении подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). Правоохранители сообщают, что по результатам рассмотрения дела организации назначено более 47,5 млн рублей штрафа. Данное решение может быть оспорено.

Контракт расторгли, рекультивацию завершил другой подрядчик.

Напомним, что 13 декабря 2021 года администрация Канаша заключила муниципальный контракт с казанским обществом «Логистик-Сити», которое завершило работы по рекультивации свалки. Расходы составили почти 82,2 млн рублей, из них свыше 58 млн рублей выделено из федерального бюджета. В декабре из республиканского резервного фонда направлено около 23,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах после прокурорских проверок из-за сорванного срока ремонта детского сада дисквалифицировали директора строительной фирмы.

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