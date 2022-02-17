Уфа, 17 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Конкурс на замещение должности главы администрации города Уфы состоится 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Решение о назначении конкурса на замещение должности главы администрации города было принято депутатами 16 февраля на заседании городского совета Уфы.

Сообщается, что приём документов будет проходить с 18 по 25 февраля текущего года. 4 марта состоится заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе.

16 марта пройдет конкурс на замещение должности главы администрации города Уфы. После этого на заседании городского совета депутаты примут решение о назначении главы городской администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Контракт с главой администрации будет заключать председатель совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-мэр башкирского Нефтекамска Ратмир Мавлиев назначени.о. главы администрации Уфы.