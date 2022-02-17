Бухарест, 17 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Сразу несколько элитных коттеджей в различных горных районах Румынии были практически уничтожены за минувшие сутки из-за схода снежных лавин. Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

Henk Monster Лавина

Как утверждают очевидцы, в массиве Родна (Восточные Карпаты) сорвавшаяся с высоты 1900 метров снежная масса накрыла небольшой туристический комплекс. По счастливой случайности, ни гостей, ни обслуживающего персонала в момент происшествия на территории комплекса не было. Второй инцидент был зафиксирован в районе уезда Марамуреш (Северо-Западная Румыния), когда лавина сошла на домик и прилегающие к нему хозяйственные постройки. В одном из помещений находился рабочий, он не пострадал.

Согласно официальной информации, лавинная опасность в указанных регионах остается высокой. Местные власти рекомендуют гражданам воздержаться от похода и поездок в горы в течение ближайших нескольких дней.