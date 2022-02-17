Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:101.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 37 очков. В составе «Лос-Анджелеса» форвард Леброн Джеймс набрал 33 очка.

«Лейкерс» одержали 27-ю победу в 58 матчах и занимают 19-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 22-е поражение в 58 играх и идёт на шестом месте.

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