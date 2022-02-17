Пермь, 17 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на организацию салюта в честь Дня Победы. Стартовая цена контакта составляет 940 тыс. рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Djenalinov Салют

Время и место проведения салюта станет известно за 10 дней до события. Фейерверк должен будет длиться не менее 10 минут. В небо запустят 634 фейерверочных шара.

Стоит отметить, что праздничный салют в честь Дня Победы запускали и в 2021 году в отличии от новогоднего фейерверка. От исполнителя контракта требуют обеспечить соблюдение всех антиковидных требований.