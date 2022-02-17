Москва, 17 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году на территории бывших промышленных зон планируется построить и ввести в эксплуатацию 90 объектов недвижимости площадью более 3,8 млн кв. метров, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

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В частности, планируется построить школы, детсады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, а также около 1,6 млн кв. метров жилья. Часть этих объектов построят инвесторы.

Всего инвесторы в бывших промзонах Москвы построят около 15 социальных объектов. Также в 2022 году завершится строительство жилого комплекса в бывшей промзоне «Братцево» на 2 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в бывшей промзоне Владыкино на территории 7 га появится новый индустриальный квартал.

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