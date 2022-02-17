Севастополь, 17 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 66 человек были доставлены в коверные стационары за последние сутки, данные 17 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 16 февраля, сообщалось о 69 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 69 пациентов. На данный момент в больницах находятся 722 пациента, из них 563 — с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — уточнили в пресс-службе правительства города.

За минувшие сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 702 пациента, тогда как сутками ранее был зарегистрирован 61 новый пациент. Скончались шесть человек с COVID-19.

С начала пандемии на территории Севастополя подтверждено 66 928 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 776, скончались 2049 пациентов с ковидом.